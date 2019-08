Tweeling Ilona en Laura zijn de jobstudenten van het jaar Christophe Maertens

29 augustus 2019

15u25 2 Ieper UNIZO en HR-dienstengroep Liantis verkozen identieke tweeling Ilona en Laura Vandenbulcke (23) uit Ieper tot ‘Jobstudent(en) van het Jaar’. De tweeling werd voorgedragen door hun werkgevers, Niek Benoot en Ilse Wattyne, zaakvoerders van het WO I-museum Hooge Crater. “Je kan je geen betere bazen wensen”

Ilona en Laura (23) uit Ieper werken ondertussen al zeven jaar als jobstudent bij het WO I-museum Hooge Crater van Niek Benoot en Ilse Watteyne langs de Meenseweg in Zillebeke. “Vroeger woonden we hier iets verder en waren we praktisch buurmeisjes van Niek en Ilse”, zegt de tweeling. “We kwamen geregeld om iets te drinken of te eten. Niek en Ilse waren op zoek naar jobstudenten en dachten aan ons. We zijn begonnen om wat centjes te verdienen, maar het werd meer en meer een hobby. We zien er echt niet tegen op om naar hier te komen.” Voor de tweeling begint een werkdag in het museum met de frigo’s aan te vullen en eventueel te helpen in de keuken. “Ook maken we koffie, tappen we pintjes en bedienen de mensen. Daarnaast geven we de bezoekers uitleg over de streek, want het museum is een infopunt. De werksfeer is hier heel goed en je kan je geen betere bazen wensen als Niek en Ilse.”

Laura studeerde af als criminologe en Ilona is logopediste, met extra specialisatie ‘zorg’. “Daarmee komt nu een einde aan hun loopbaan als jobstudent. Maar ze hebben al aangegeven dat ze hier als flexijobber tijdens het weekend aan de slag willen blijven, van zodra ze aan het werk zijn”, zegt Niek Benoot gerustgesteld. “Hun vertrek zou een groot verlies zijn. Ze horen hier gewoon thuis. Wanneer ze er een keer niet zijn, vragen de klanten er expliciet naar.”

De twee jongedames kregen de award ‘Beste jobstudent van het jaar’ uit handen van Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Van Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder van Liantis, kregen de meisjes een cheque ter waarde van 1.500 euro. Met de verkiezing willen UNIZO en Liantis het belang van jobstudenten voor de economie benadrukken en aantonen dat het huidige soepele tewerkstellingsstatuut voor jobstudenten vruchten afwerpt.

Onder druk van UNIZO werden de voorwaarden om in het - zowel voor werkgever als werknemer - voordelige jobstudentenstatuut te werken aanzienlijk versoepeld. Zo mogen jobstudenten vrij doorheen het jaar werken, zolang ze zich maar houden aan het maximum van 475 uren per jaar. Afgelopen jaar 62.753 werkgevers een beroep op jobstudenten, een stijging met 5 procent ten opzichte van 2017, blijkt uit cijfers van de RSZ. Ook het aantal jobstudenten zelf nam toe. Zo waren er vorig jaar 544.752 jobstudenten aan de slag, 4 procent meer dan het jaar ervoor. Verder combineren studenten alsmaar vaker verschillende jobs, het gemiddelde per student ligt op 1,5.

Alle jobstudenten hebben vorig jaar samen bijna 100 miljoen uur gewerkt. In 2017 was dat 89.595.003 uur.

“Jobstudenten zijn erg belangrijk voor onze economie. Ze bieden een antwoord op de toenemende vraag van onze werkgevers om flexibel pieken op te vangen, om werk te verzetten op momenten waarvoor moeilijk medewerkers te vinden zijn en om de tijdelijke afwezigheid van medewerkers op te vangen tijdens vakantieperiodes. Ook door de krapte op de arbeidsmarkt doen alsmaar meer werkgevers vaker beroep op jobstudenten, als één van de manieren om toch nog voldoende helpende handen te vinden”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder van Liantis: “Jobstudenten zijn dankzij hun flexibiliteit, enthousiasme en leergierigheid een zeer welkome hulp voor tienduizenden werkgevers in ons land. Het is belangrijk dat werkgevers jobstudenten goed begeleiden, net zoals dat geval is bij Ilona en Laura. Zo kunnen ze deze jongeren warm maken voor een bepaalde sector of een specifieke job. Naast het statuut van jobstudent, bestaan er natuurlijk nog andere statuten voor tijdelijke medewerkers, denk maar aan de flexijob of de deeltijdse medewerker. Daarom is het belangrijk dat bedrijven en organisaties zich goed laten begeleiden in de keuze voor het statuut dat het best bij hen past.” (CMW)