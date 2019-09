Tweehonderd mensen stappen mee in protestmars tegen uitwijzing Afghaans gezin: “De steun die we krijgen, doet veel deugd” Christophe Maertens

20 september 2019

16u21 1 Ieper Het KTA Ieper, thaiboksclub Bronski Gym en restaurant Den Olifant hebben vrijdag een protestmars gehouden voor het gezin Ahmadi uit Kemmel. Vader, moeder en drie kinderen dreigen uitgewezen te worden naar hun geboorteland Afghanistan. “De steun die we krijgen, doet veel deugd.”

Farshad Ahmadi vluchtte samen met zijn gezin in 2012 uit Logar, in het oosten van Afghanistan. Farshads vader was gaan werken in Noorwegen om zijn gezin te onderhouden, maar bij zijn terugkeer naar Afghanistan werd getwijfeld aan zijn loyaliteit voor de islam tijdens zijn verblijf in Europa. Het gezin besloot daarop te vluchten uit angst voor represailles. Ze kwamen uiteindelijk in ons land terecht en zijn ondertussen goed ingeburgerd. Farshad loopt school in het KTA in Ieper, is lid van thaiboksclub Bronski Gym en werkt in zijn vrije tijd in restaurant Den Olifant in Ieper. Het gezin, dat in Kemmel woont, kreeg afgelopen dinsdag een brief in de bus met het bevel het land te verlaten. De boksclub lanceerde daarop een petitie en schreef een brief naar de burgemeester. Vrijdag volgde nog een protestmars, georganiseerd door het KTA Ieper, Bronski Gym en Den Olifant. De mars vertrok rond 13.30 uur vanop het Minneplein richting de Grote Markt.

Toekomst

Een van de deelnemers aan de mars was Angelo Tresy (31) uit Ieper. “Ik ben via Facebook te weten gekomen dat er een mars werd georganiseerd voor die mensen”, zegt de Ieperling. “Ik wil mijn steun betuigen, want het is niet netjes dat ze na al die jaren terug moeten. Ik ken die familie niet persoonlijk, maar het kan gewoon niet dat iemand die zo goed is ingeburgerd het land uit moet.”

Ook directeur Peter Vanthuyne van het KTA stapte mee. “Farshad zit bij ons op school, maar ik ken hem nog niet zo lang. De directeur krijgt de brave leerlingen dan ook maar zelden te zien”, knipoogt Vanthuyne. “Farshad zit in het vierde jaar elektriciteit, een knelpuntberoep. Het is dus belangrijk om zo iemand te laten afstuderen, er is genoeg werk voor wie zo’n diploma heeft in de Westhoek. Die jongen heeft alles om zijn toekomst hier te kunnen uitbouwen. Het probleem is dat zulke procedures en regels dat dreigen te beletten. En terug naar Afghanistan? Ik hoef daar geen tekening bij te maken. Het land komt wekelijks in het nieuws met bomaanslagen, Taliban, noem maar op... Die mensen zijn daarvoor op de vlucht gegaan en hebben zich aangepast aan onze maatschappij.”

Steun betuigen

Bij aankomst op de Grote Markt ontvingen burgemeester Emmily Talpe en haar collega uit Heuvelland Marc Lewyllie een delegatie in het stadhuis. “We hebben geluisterd naar hun verhaal en het is natuurlijk schrijnend”, vindt ook Talpe. “Wij kunnen echter niet veel doen, alleen onze steun uitspreken. Het gaat hier om een federale materie. Ik zal het dossier aankaarten bij mijn partijgenoot Maggie De Block. Het probleem is dat zo’n procedures veel te lang duren.”

Na afloop waren Farshad en zijn vader blij met de steun. “We hopen op het beste.”