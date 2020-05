Tweede verdachte in cel voor betrokkenheid bij gooien drugs over gevangenismuur LSI

05 mei 2020

19u18

Bron: LSI 8 Ieper In het onderzoek naar de vondst van drugs binnen de muren van de gevangenis in Ieper is een tweede verdachte aangehouden. De raadkamer verlengde dinsdag zijn aanhouding.

Eerder was al een 21-jarige man aangehouden. Begin april kon de politie H.N betrappen terwijl hij drugs over de muur van de gevangenis langs de Elverdingestraat in Ieper gooide. Wellicht een creatieve manier om tijdens het bezoekersverbod van de coronacrisis toch iets binnen te smokkelen. Het onderzoek liep ondertussen verder en daaruit bleek de mogelijke betrokkenheid van een tweede verdachte. Die kon ondertussen ook opgepakt en aangehouden worden.