Tweede operator voor sms-parkeren in Ieper Christophe Maertens

27 september 2019

16u56 0 Ieper In de binnenstad van Ieper kunnen automobilisten al een tijdje parkeertickets kopen via sms en app met Park Mobile. Sinds kort kan het ook via een tweede operator: 4411.

De betaling bij 4411 gaat via de gsm-factuur. Beide systemen staan vanaf nu vermeld op de parkeerautomaten in de binnenstad. Algemeen voordeel van sms en app-parkeren is dat de gebruiker, behalve een transactiekost, alleen het bedrag betaalt van de werkelijke parkeertijd. Bij muntparkeren moeten gebruikers op voorhand inschatten hoe lang ze ongeveer zullen parkeren.