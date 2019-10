Tweede editie Ypres Historic Regularity rally gaat internationale toer op Christophe Maertens

02 oktober 2019

13u16 0 Ieper Op 29 en 30 oktober en 1 november vindt de tweede editie van de Ypres Historic Regularity rally plaats. “Er zijn meer dan 90 inschrijvingen en 1 op de 5 teams komt uit het buitenland.”

Bij de Ypres Historic Regularity is het bedoeling dat de deelnemers op een geheim parcours dat over de openbare weg loopt zo nauwkeurig mogelijk een aangepaste gemiddelde snelheid aanhouden.

Het 800 km lange parcours – waarbij de deelnemers elke avond terugkeren naar het wagenpark – wordt dit jaar verdeeld over drie wedstrijddagen en twee etappes. “De eerste etappe start op vrijdagavond 18 uur en eindigt pas op zaterdag 16 uur”, zegt wedstrijdleider Norbert Dumolin. “Het is een atypische timing - al wordt de etappe wel onderbroken door een korte nachtelijke pauze van een 5-tal uren waarbij de deelnemers heel even hun hotelkamer kunnen opzoeken - die de sportiviteit van het evenement benadrukt. Tijdens de derde & laatste wedstrijddag voorzien de parcoursverantwoordelijken Bjorn en Jens Vanoverschelde nog 250 kilometer, goed voor 10 regelmatigheidsproeven waarvan 1 regelmatigheidsproef (RT) van ruim 30 kilometer.

Naast de klassieke regelmatigheidsproeven introduceerden de organisatoren vorig jaar enkele ‘sporting stages’. “Dat zijn korte regelmatigheidsproeven op afgesloten wegen waarbij deelnemers op een behendigheidsparcours een opgelegde tijd moeten nastreven”, aldus de wedstrijddirecteur. “We gaan dit jaar enkele extra ‘sporting stages’ aan het parcours toevoegen. Dat doen we voor het plezier van de piloten, maar ook van de toeschouwers.”

De organisatoren van de Ypres Historic Regularity Challenge werken nu samen met de Rally Catalunya Historic, die start en aankomt in Barcelona. Samen lanceren ze de Historic Regularity Challenge. “De winnaar van de Ypres Historic Regularity mag gratis deelnemen aan de Rally Catalunya Historic 2020. Bovendien zal de overall winnaar van de Historic Regularity Challenge, dus de best geklasseerde deelnemer, die zowel de Ypres Historic Regularity 2020 als de Rally Catalunya Historic 2020 gereden heeft, gratis mogen deelnemen aan de Rallye Monte-Carlo Historique 2021.”