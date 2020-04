Tweede corona-overlijden in Huize Sint-Jozef, in totaal al 27 bewoners besmet Christophe Maertens

14 april 2020

19u05 0 Ieper In wzc Huize Sint-Jozef in Ieper is een tweede bewoner overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal werd het virus bij 27 bewoners vastgesteld, waarvan vier mensen momenteel in het ziekenhuis verblijven.

“Ondanks het feit dat wij als organisatie niet werden geselecteerd voor collectieve testing door het Agentschap Zorg en Gezondheid, gaan wij toch over tot het testen bij de minste vermoedens van COVID-19 bij onze bewoners”, aldus directeur Hilde Hemelsoen van het zorgcentrum. “Het coronavirus werd vastgesteld bij zevenentwintig bewoners in het woonzorgcentrum, waarvan twee bewoners zijn overleden, vier bewoners in het ziekenhuis liggen en eenentwintig bewoners op de quarantaine-afdeling van het woonzorgcentrum verblijven.”

Het woonzorgcentrum voert strikt de maatregelen uit zoals bepaald door het Agentschap Zorg en Gezondheid. “De contacten met de andere bewoners werden in kaart gebracht. Er zijn vier bewoners met een vermoeden van besmetting in het woonzorgcentrum en die werden in preventieve isolatie geplaatst. Bij drie bewoners in de assistentiewoningen werd het coronavirus vastgesteld. Twee bewoners verblijven in het ziekenhuis. De andere bewoner verblijft in isolatie op de assistentiewoning. Het personeel volgt de officiële beschermingsmaatregelen. De betrokken bewoners en familieleden worden persoonlijk op de hoogte gebracht.”