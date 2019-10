Twee soldaten van de Royal Fusiliers begraven op Irish Farm Cemetery Christophe Maertens

09 oktober 2019

12u39 2 Ieper Op het Irish Farm Cemetery in Ieper hebben woensdag twee onbekende soldaten van de Royal Fusiliers een begrafenisplechtigheid gekregen.

In de gietende regen werd woensdagvoormiddag een afscheidsplechtigheid gehouden voor twee onbekende soldaten van de Royal Fusiliers, een infanterieregiment van het Britse leger. Dat gebeurde op de Irish Farm Cemetery. Die begraafplaats van de Commonwealth War Graves Commission ligt in de Briekestraat in Ieper, niet ver van de Noorderring. “De slachtoffers werden in 2014 tijdens bouwwerken in de buurt van het oorspronkelijke Irish Farm Cemetery gevonden”, zegt woordvoerster Louise Dujardin van CWGC. ”Bij de lichamen werden artefacten gevonden die aangeven dat het om soldaten van de Royal Fusiliers gaat. Het was echter niet mogelijk de slachtoffers te identificeren ondanks uitgebreid onderzoek van het Joint Casualty and Compassionate Centre, een departement van het Britse Ministerie van Defensie.”