Twee scholieren betrapt met drugs op bus LSI

10 oktober 2019

15u45

Bron: LSI 0 Ieper Bij een drugscontrole op bussen van De Lijn aan het station van Ieper zijn woensdagmiddag twee scholieren betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs. Drie reizigers hadden geen geldig vervoerbewijs op zak.

De lokale recherche en inspecteurs van het lokaal commissariaat in Ieper voerden de controles woensdag tussen 12 en 13 uur uit in samenwerking met de controlediensten van De Lijn. Er deden ook twee drugshonden mee. In totaal werden 19 bussen en 694 reizigers, voornamelijk scholieren, gecontroleerd. De drugs werd in beslag genomen en processen-verbaal werden opgesteld.