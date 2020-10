Twee rusthuizen getroffen door het coronavirus, in Huize Zonnelied tot en met vrijdag geen bezoek Erik De Block

06 oktober 2020

14u01 6 Ieper Zowel Huize Zonnelied in de Stationsstraat in Ieper als woonzorgcentrum De Boomgaard in de Lekkerboterstraat in Langemark zijn getroffen door het coronavirus. De directie van Huize Zonnelied besloot geen bezoek meer toe te laten tot en met komende vrijdag.

“Naar analogie met de stijgende coronacijfers in de regio werden ook hier een aantal positieve tests afgenomen”, zo staat het te lezen op de Facebookpagina van Huize Zonnelied. “We gaan over tot een preventieve screening van alle bewoners en medewerkers. De tijdelijke sluiting zal ons in staat stellen deze screening op een goede manier uit te voeren en de interne organisatie op punt te stellen. Naar het eind van de week toe zullen we een alternatieve bezoekregeling uitwerken en daarover communiceren. Voor de familieleden en kennissen van de bewoners zal dat via de eerste contactpersonen lopen. We danken alvast iedereen voor het begrip.”

Wel bezoek in De Boomgaard

In De Boomgaard is er momenteel wel nog bezoek mogelijk, zij het beperkt. “De cijfers van het aantal besmettingen in onze gemeente evolueren niet gunstig”, zo staat op de Facebookpagina te lezen. “In principe dringen verstrengde maatregelen zich op. Omdat er een duidelijk beeld is op de leeftijdsgroepen en de oorsprong van de besmetting kunnen we het risico inperken. Hierover was er overleg met de eerstelijnszone Westhoek, het lokaal bestuur, de coördinerend en raadgevend arts en het team van het woonzorgcentrum.”

Het bezoek blijft beperkt tot één persoon, maar daarnaast komen er enkele beperkingen bij. Het mengen van generaties wordt ten stelligste afgeraden. “Daarom kan bezoek van kinderen en jongeren onder de 18 jaar niet meer”, aldus directeur Matthias Vanderhauwaert. “Wie de afgelopen twee weken is gecontacteerd door een contactonderzoeker, vragen we om gedurende deze periode niet langs te komen.”