Twee Palestijnen in cel voor steekpartij in centrum van Ieper VHS

04 september 2020

19u30 0 Ieper De raadkamer heeft de aanhouding verlengd van een 26-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekpartij, afgelopen dinsdag in Ieper. Een tweede verdachte, die donderdag werd opgepakt, verschijnt volgende week voor de raadkamer. Beiden zijn van Palestijnse origine en ontkennen de feiten.

De steekpartij deed zich voor op de eerste schooldag in een woning in het centrum van Ieper. Om nog onbekende reden werd de bewoner verschillende keren met een mes gestoken in de buik. De man raakte zwaargewond maar verkeert niet in levensgevaar. Dezelfde dag nog pakte de politie een 26-jarige man op die ook in Ieper woont. Hij verscheen vrijdag voor de raadkamer en moet een maand langer in de cel blijven. Donderdag werd ook een tweede verdachte opgepakt. Ook hij is van Palestijnse origine maar een jaar ouder dan de eerste verdachte. De man woont in het asielcentrum van Langemark-Poelkapelle. De twee ontkennen dat ze ook maar iets met de steekpartij te maken hebben. De omstandigheden van de steekpartij moeten daarom verder worden onderzocht.