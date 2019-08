Twee Nederlanders spuiten graffiti op gevels Christophe Maertens

19 augustus 2019

17u38 1 Ieper In de nacht van zaterdag op zondag werd op een tiental plaatsen in Ieper graffiti aangebracht. Dankzij een melding van een alerte burger konden twee verdachten in de kraag worden gevat. Het gaat om twee Nederlanders.

De feiten speelden zich af na Ieper Zingt dat plaatsvond op de Grote Markt. Onder meer op de woning van Yves Bossaert (57) uit de Sint-Jacobs-nieuwweg werden opschriften aangebracht. Dat was ook het geval op gevels en garagepoorten in de Sint-Jakobsstraat en D’Hondtstraat. Een alerte burger belde de politie en die kon twee meerderjarigen oppakken. Het gaat om K.K. (31) en K.M. (33) uit Nederland. De twee zullen zich op 16 september voor de correctionele rechter moet verantwoorden voor een twaalftal feiten. Wat het duo bezielde is niet duidelijk, ze beroepen zich blijkbaar op hun zwijgrecht. “We blijven de bevolking vragen om bij verdacht feiten vlug alarm te slaan”, zegt commissaris Georges Aeck. “een vlug ingrijpen door onze diensten kan tot resultaten leiden, zoals in dit geval.”