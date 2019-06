Twee jaar cel voor inbraken in twaalf wagens Christophe Maertens

03 juni 2019

17u33 0 Ieper Een Litouwer is door de rechter in Ieper veroordeeld tot twee jaar cel voor een inbraak in twaalf wagens in BMW-garage Monserez in Ieper. De man moet zijn slachtoffer een schadevergoeding van meer dan zeventienduizend euro betalen.

Toen E.K. uit Litouwen een aangifte deed bij de politie van Antwerpen werd hij in de boeien geslagen. Hij stond namelijk geseind. Zijn DNA was gevonden bij een diefstal in garage Monserez in Ieper. Daar werd in de nacht van 5 op 6 februari ingebroken in twaalf wagens. De dader ging aan de haal met elektronisch materiaal, zoals de digitale tellers. De speurders vonden bloed van de verdachte op de plaats van de feiten. Ook in de nacht van 14 op 15 december 2017 pleegde de man inbraken. Op de rechtbank beweerde de beklaagde dat hij er door iemand was ingeluisd, maar dat hij zijn straf aanvaardt. Die straf is twee jaar cel en een boete van een 1.600 euro.