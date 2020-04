Twee Ieperse rusthuizen krijgen testkits voor coronavirus Christophe Maertens

09 april 2020

17u28 0 Ieper In Ieper krijgen twee rusthuizen testkits om bewoners en/of personeel te testen op Covid-19.

De overheid stelde elfduizend testkits te beschikking van 85 rusthuizen. Uit de lijst blijkt dat in Huize Zonnelied in Ieper bewoners worden getest. In totaal ontving het rusthuis 159 testen. Wintershove in Vlamertinge kregen 164 testkits en daar worden niet alleen bewoners getest, ook het personeel wordt aan een coronatest onderworpen. “De testen moeten een duidelijker beeld scheppen van de verspreiding van het virus in de rusthuizen”, zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Zo kunnen we beoordelen of er andere maatregelen of richtlijnen nodig zijn.”