Twee gewonden bij ongeval op druk kruispunt VHS

08 augustus 2019

15u42 6

Een auto die links afsloeg op het kruispunt van de Noorderring met de N8 in Ieper is woensdag rond 19.45 uur gebotst met een tegenligger, die rechtdoor reed. Door de klap raakten beide wagens flink beschadigd. Een van de wagens, een Volkswagen Tiguan bestuurd door Lore D. (28) uit Ieper, kwam op een verkeerstalud terecht. De andere auto, een Volvo XC60 bestuurd door Michael B. (26) uit Oostende, belandde naast het kruispunt. Beide automobilisten liepen lichte verwondingen op. Hun wagens raakten zwaar beschadigd. Door het ongeval was er een tijdje verkeershinder op het drukke kruispunt.