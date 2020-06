Twee gewonden bij frontale botsing tussen Ieper en Vlamertinge LSI

20 juni 2020

15u57

Bron: LSI 4 Ieper Bij een frontale botsing op de weg tussen Ieper en Vlamertinge zijn zaterdagnamiddag rond 14u twee gewonden gevallen. De weg bleef tussen de op- en afrit van de Ieperse ring en het centrum van Vlamertinge ruim een uur voor alle verkeer afgesloten.

Volgens ooggetuigen reed een Peugeot Partner al honderden meters, van voor Bybastis, al zwalpend op de Poperingseweg richting Vlamertinge. Mogelijk was de man onwel of had hij teveel gedronken. Plots week hij bijna volledig naar het andere rijvak uit en knalde hij met zijn wagen op de Renault Modus van een automobiliste die uit de andere richting kwam. Door de klap werd de Renault op de berm gekatapulteerd. De vrouw raakte lichtgewond en kon zelf uit haar wagen stappen. De man achter het stuur van de Peugeot Partner had bijstand van de brandweer nodig om uit de auto te geraken. Er snelde ook een MUG-team ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen.