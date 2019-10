Twaalfde curieuze wandeltocht in en rond Ieper Christophe Maertens

25 oktober 2019

12u25 0 Ieper Op vrijdag 1 november vindt de twaalfde curieuze wandeltocht plaats.

“Stap mee door het glooiende en ronduit prachtige bos- en waterrijke zuiden van Ieper, waarbij de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog nooit veraf is”, zegt Eric Derdaele van de Curieuze Wandelstappers Westhoek. Inschrijving en start aan OC In ’t Riet op de Seelbachdreef in Zillebeke. Starten kan van 7 tot 15 uur. Afstanden : 6 (rol- en kinderwagen toegankelijk), 10, 12, 15 en 20 kilometer. Deelnemen kost 1,50 euro voor leden Wandelsport Vlaanderen en 2 euro voor niet-leden. Alles wordt georganiseerd door de Curieuze Wandelstappers Westhoek in Ieper. Info bij Gunter Pertry via gunter.pertry@telenet.be.