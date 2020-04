Turbowarrior of Steel maakt videoclip in quarantainestijl Christophe Maertens

15 april 2020

De band Turbowarrior of Steel, met leden uit Vlamertinge, Ieper, Dikkebus en Leuven, hebben de clip van hun nieuwe single in quarantainestijl opgenomen.

“We brengen binnenkort een nieuwe EP uit met de titel ‘No Sleep til 1st Train’”, zegt gitarist-zanger Jonas Vandamme. “Als voorproefje lanceren we een spiksplinternieuwe single ‘Turbosaurus Röx’, ondersteund met een zelfgemaakte videoclip in quarantainestijl.”

“Ook voor bands vormen de huidige maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in te dijken een grote verandering”, zegt Jonas. “Zo zijn alle optredens zowel in België als in het buitenland uitgesteld of afgelast. Helaas betekent ‘blijf in uw kot’ ook zoveel als ‘blijf weg uit uw repetitiekot’. Even met de band samen jammen en nummers herhalen is daardoor voorlopig niet mogelijk.”

Belangrijke show mislopen

Om de tijd wat te doden, besloten de bandleden om thuis een videoclip te maken. “Met enkele gsm’s en één kleine actiecamera hebben we beelden geschoten en vervolgens in een montageprogramma samengevoegd”, aldus de gitarist. “De video dient natuurlijk niet enkel als tijdverdrijf, maar als promotie voor onze nieuwe single ‘Turbosaurus Röx’. En natuurlijk als smakelijk tussendoortje voor de talrijke liefhebbers die nog eventjes onze optredens moeten missen.” Door de Covid-uitbraak liep de band een aantal belangrijke shows mis: “Zo stonden we eind mei op Majales Hardcore fest in Tsjechië geprogrammeerd. Ondertussen werken we aan nieuw materiaal, maar we moeten op een heel andere manier werken. Normaal schrijven we alle nummers samen op repetitie. Nu sturen we filmpjes met ideetjes naar elkaar.”

Ep met drie nummers

Met ‘No Sleep til 1ste Train’ gaat de band voor een korte en krachtige EP met drie nummers. In de eerste single ‘Turbosaurus Röx’ komen alle vertrouwde stijlkenmerken terug die je van deze West-Vlaamse turbothrashers mag verwachten: energie, snelheid, een vleugje humor en een refrein dat we met z’n allen kunnen meezingen.

Op de nieuwe plaats spelen voor het eerst Nico Vedts, op bas en vocals, en Stijn Vanbrabant, gitaar en vocals, mee. Beide muzikanten vervoegden vorig jaar de groep, die tot dan bestand bestond uit de broers Jorg (drums en vocals) en Jonas Vandamme (gitaar en vocals) die de band in 2013 hadden opgericht. De clip is te bekijken op de Facebookpagina van de band.