Tuktuk vliegt uit de bocht: twee inzittenden gewond Alexander Haezebrouck & Jelle Houwen

31 mei 2019

15u04 0

In Zuidschotedorp in Zuidschote bij Ieper is donderdagavond een ongeval gebeurd met een tuktuk. Dat is een gemotoriseerde driewieler die veelal in Azië, en vooral in Thailand, wordt gebruikt. De bestuurder en inzittenden hadden de tuktuk gehuurd, maar gingen in Zuidschotedorp iets te snel in een bocht. De tuktuk belandde op zijn zijkant. De hulpdiensten snelden ter plaatse. Twee mannen van 29 en 52 jaar uit Zonnebeke werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurster, een 29-jarige vrouw uit Houthulst en haar zesjarig dochtertje kwamen er met de schrik vanaf.