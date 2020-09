Trouwen in openlucht in Ieper nog niet voor vandaag: “Opgepast met de praktische uitvoering” Christophe Maertens

15 september 2020

08u14 0 Ieper Op de laatste gemeenteraad vroeg Groen Ieper aan het stadsbestuur of het niet mogelijk is om huwelijken in de buitenlucht te laten plaatsvinden. “Het zou op de mooie vestingen of in het Tortelbos kunnen.”

“Heel wat koppels moesten de voorbije maanden kiezen tussen een trouw in zeer intieme kring of het verplaatsen van hun feest”, zegt raadslid Sam Vancayseele (Groen Ieper). “Met de beperkte mogelijkheden en een moeilijk zicht op welke maatregelen nog langer van kracht zullen blijven, lijkt het ons zinvol om de mogelijkheid tot trouwen in openlucht te bekijken. Er zijn ondertussen heel wat steden die deze crisis gebruiken om dit alternatief aan te bieden. Ook Poperinge doet dat sinds 1 september. Het trouwen in openlucht kan als proefproject plaatsvinden aan het Aurisgebouw. Als het aanslaat is het misschien interessant om het uit te breiden met onze mooie vestingen of een open plek in het Tortelbos.”

De wet

“Hoewel we wellicht allemaal op het eerste zicht de romantiek in uw vraag ontdekken moeten we toch wel voorzichtig zijn bij wat dit allemaal kan betekenen voor de praktische uitvoering ervan”, reageert schepen Ives Goudeseune (sp.a). “De wet zegt: Het huwelijk kan voltrokken worden in het gemeentehuis of op een andere locatie, zoals vastgelegd bij gemeenteraadsbesluit. De locatie moet neutraal zijn en openbaar zijn. Het burgerlijk huwelijk moet niet noodzakelijk plaatsvinden in een pand behorend tot de gemeente of het openbaar domein. Het moet ook geen overheidsgebouw zijn. De gemeente moet wel over de huwelijksplaats het uitsluitend gebruiksrecht hebben, bijvoorbeeld in gemeentelijke openbare parkgebieden.”

Het weer

“Er is ook een praktische kant aan verbonden”, vervolgt de schepen. “Denken we aan de opeenvolging van de huwelijken. Een verplaatsing kan aanleiding zijn om minder huwelijken te kunnen voltrekken op een en dezelfde voormiddag. Of de weersafhankelijkheid. Of de logistiek om geluid, stoelen, drankje te voorzien.” Het stadsbestuur zal het voorstel van Groen verder onderzoeken, “maar weet vooral dat de raadzaal in de Lakenhalle waar 99 procent van de huwelijken plaatsvindt al veel mensen bij het binnenkomen van deze mooie zaal met overstelpende verwondering heeft getroffen.”