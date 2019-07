Trouwdag tussen de blussers voor brandweerkoppel uit Dikkebus Hans Verbeke

19u19 6 Ieper In het stadhuis van Ieper keken Kristof Louagie (36) en Louise Lens (27) elkaar vrijdag diep in de ogen en zeiden vervolgens ‘ja’ toen hen gevraagd werd of ze met elkaar wilden trouwen. Het koppel uit Dikkebus werkt bij de brandweer: hij in de Westhoek, zij in Kortrijk. En aan brandweerlui ontbrak het niet, na het burgerlijk huwelijk.

Ze zijn al een tijd samen en hebben met Lise-Marie (2) en Pauline (10 maanden) zelfs al twee kindjes. En dus vonden Kristof en Louise het moment gekomen om elkaar eeuwige trouw te beloven. Dat gebeurde vrijdagvoormiddag in het stadhuis van Ieper. Bij het buitenkomen vormden brandweerlui van de post Ieper en de jeugdbrandweer een erehaag voor het koppel. Louagie was zelf ooit lid van de Ieperse jeugdbrandweer, werd later vrijwillig brandweerman en is nu beroepshalve woordvoerder van de hulpverleningszone Westhoek. Zijn echtgenote werkt sinds begin dit jaar dan weer als preventieadviseur in de hulpverleningszone Fluvia (Kortrijk en omgeving).

Op eenzame hoogte

Het koppel werd naar het stadhuis gebracht in een oude brandweerwagen, die na 25 jaar trouwe dienst in Ieper in 1996 met pensioen mocht. Na het officieel gedeelte in het stadhuis wachtte het koppel ook nog een klein avontuur in de ladderwagen. Daar ging het richting eenzame hoogte, waar het kersvers paar genoot van een uniek zicht op de stad. Maar ook thuis, in Dikkebus, was er ongewoon veel activiteit. Een verrassing voor het koppel, als ze na een spetterend trouwfeest weer naar hun eigen nestje trekken.