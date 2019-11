Treinverkeer tussen Ieper en Poperinge onderbroken door beschadigde bovenleiding LSI

22 november 2019

19u19

Bron: LSI 0 Ieper Sinds 18.50 uur is het treinverkeer tussen Ieper en Poperinge onderbroken. Oorzaak is een beschadigde bovenleiding.

Het was een tractor die aan een spooroverweg in Vlamertinge de bovenleiding raakte. Volgens Infrabel is er geen trein geblokkeerd en worden vervangende bussen ingezet om reizigers tussen Ieper en Poperinge te vervoeren. Technici gaan na hoe groot de schade is.