Treintje moet bezoekers naar het centrum lokken om toerisme en lokale handel een boost te geven na coronacrisis Christophe Maertens

21 mei 2020

11u03 6 Ieper Ieper maakt plannen om volk naar de stad te lokken en zo de lokale handel weer op de rails te krijgen. Een eerste initiatief is een treintje dat elke zaterdag bezoekers van de randparkings naar de binnenstad moet brengen, waar ze lokaal kunnen kopen of een wandeling maken. Ook de provincie wil de toeristische sector een duw in de rug geven.

De stad Ieper wil de door de coronacrisis getroffen inwoners en handelaars financieel steunen. “We voorzien een extra injectie voor promotie van de stad als toeristisch trekpleister, dit gespreid over twee jaar”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). “We kunnen deze zomer met grote zekerheid geen grote evenementen organiseren, maar we kunnen wel inzetten op beleving. We willen de mensen aansporen om naar Ieper te komen omdat hier veel te beleven valt: winkelen, wandelen, musea en tentoonstellingen. We gaan ervoor zorgen dat er elk weekend wel iets te doen zal zijn in onze stad.”

Gratis parkeren

Het stadsbestuur maakt al meteen een idee concreet: een treintje op wielen dat vanaf 13 juni elke zaterdag tussen 10 uur en 12 uur en van 14 uur tot 18 uur een rondritje zal maken in de Ieperse binnenstad. Bezoekers kunnen gratis parkeren op de randparking aan de Rijselpoort, waar het treintje een stopplaats heeft. Het tuft daarna verder via onder meer de Stationsstraat, Tempelstraat, Boterstraat, Neermarkt (stopplaats), Rijselstraat, Merghelynckstraat, Bollingstraat, Menenstraat, Korte Torhoutstraat, Cartonstraat, terug naar de Grote Markt en de Neermarkt, waar het opnieuw halt houdt. Mensen die de zaterdagmarkt bezoeken, kunnen van het treintje gebruikmaken en hoeven dan niet te wandelen met hun boodschappen.

“Het treintje heeft inderdaad de bedoeling om die randparkings te promoten en om bezoekers naar de binnenstad te krijgen, waar ze lokaal kunnen kopen”, zegt Jürgen Crombez van het Centrummanagement. “Als gezinnen naar de stad komen, dan zijn het vaak de kinderen die bepalen wat er gebeurt. Zo’n treintje is voor hen natuurlijk heel aantrekkelijk. We denken dat het ook voor de volwassenen leuk is.” De trein rijdt elke zaterdag uit, behalve op 5 september.

750 miljoen euro

Een ander initiatief dat wellicht in de pijplijn zit, is – als de horeca weer opstart – café- en restaurantuitbaters meer ruimte geven om een terras te plaatsen. “Niet met de bedoeling meer klanten een tafeltje te geven, maar wel om de social distancing te kunnen respecteren”, klinkt het.

Niet alleen de stad Ieper neemt initiatief om bezoekers te lokken, ook de provincie en Westtoer doen een duit in het zakje. Zo is er het voorstel om relancesteun te geven aan logiesondernemingen, private musea en attracties. “De toeristische sector maakt de zwaarste crisis ooit door. Het kenniscentrum van Westtoer schat het economisch verlies in op 750 miljoen euro voor de periode midden maart tot midden juni”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. “Als provincie willen we klaarstaan om de heropstart van het toerisme te ondersteunen. We hopen dat dat kan vanaf 8 juni. We trekken een bedrag van 2 miljoen euro uit.”

Toeristisch aanbod

De steun komt er in de eerste plaats voor familiale hotels, B&B’s, vakantiewoningen, kampeerbedrijven en jeugd- en groepsverblijven. Belangrijke voorwaarde is dat het om kmo’s gaat of dat de ondernemingen een vzw-structuur hebben. Het stimuleren van overnachtingen is meteen een belangrijke katalysator voor andere sectoren zoals restaurants, cafés en retail. “Naast logies willen we private toeristische attracties en musea een duwtje in de rug geven. Het gaat vaak om kleine en weinig kapitaalkrachtige vzw’s. Bij de heropleving van het toerisme geven we extra aandacht aan het ‘beleefbaar’ toeristisch aanbod: verblijfstoeristen in West-Vlaanderen moeten iets kunnen beleven en bezoeken. Tot slot krijgen toeristische infopunten een beperkte steun om hun onthaal- en informatiefunctie te blijven vervullen.”

Afhankelijk van de beddencapaciteit bij logies en het aantal bezoekers in 2019 bij attracties varieert de steun tussen de 2.500 euro en de 7.500 euro. Voor de erkende toeristische infopunten is het bedrag beperkt tot 1.250 euro. Het voorstel komt op 28 mei voor de provincieraad.