Trainer Bruno Debo niet helemaal tevreden na kwalificatie KVK Westhoek: “Ik had er iets meer van verwacht” Erik De Block

07 september 2020

11u52 0 Ieper Opdracht volbracht voor tweedenationaler KVK Westhoek in de tweede ronde van de Beker van België thuis tegen eersteprovincialer SK Denderhoutem (2-0). Het team van voorzitter Willy Lamaire maakte na de rust het verschil met doelpunten van Ousmane Diakho en Florian Petitprez.

“Eerlijk gezegd, ik had er iets meer van verwacht”, zegt trainer Bruno Debo. “Het voornaamste is evenwel dat we een ronde verder gaan, weinig weggaven en de nul hielden. Tegen een eersteprovincialer moeten we sowieso altijd doorstoten. Tot de selectie behoorden acht spelers jonger dan 21 jaar. Yentl Dewilde werd vorige week zondag 17 jaar. Het tempo was bij momenten te traag.”

Er ontbraken in het Crack Stadion diverse spelers. Nieuwkomer Yann Hornois viel vorig seizoen bij KSCT Menen uit met pubalgie en was er de laatste matchen in februari en maart wel weer bij. “In de loop van de voorbereiding moest hij weer rusten, maar ging het niet over”, zegt Debi. ”De competitiestart komt voor hem te vroeg.”

Verre verplaatsing

Nieuwkomer Nyoni is aan het lopen. Jason Robaeys (scheur achillespees) is vijf à zes weken uit. Seppe Gantois onderging in januari een operatie aan de kruisbanden van zijn rechterknie en traint intussen mee. In de derde ronde wacht er de nieuwe aanvoerder Stijn De Deygere en maats alvast een verre verplaatsing naar Rochefort, een ploeg uit derde afdeling. Goed voor een busreis van liefst 235 kilometer.

Omwille van zijn uitsluiting in de thuismatch tegen SV Oudenaarde is Debo drie wedstrijden geschorst. Hij volgde de wedstrijd vanuit de staantribune. De allerlaatste match van vorig seizoen thuis tegen Zwevezele was hij al geschorst en nu volgt er dus nog één match komend weekend.

Wabo laatste aanwinst

Spits Norman Wabo (22) is de laatste aanwinst. Hij komt over van het Engelse Dartford FC en traint dinsdag voor de eerste keer mee. Patrick Tamsin is de nieuwe teammanager. Hij is een ex-speler van Sint-Kruis, Knokke, Koekelare, Torhout en Vlamertinge en voormalig trainer van Jong Male, Jabbeke, Blankenberge, Merkem, SK Nieuwkerke, FC Poperinge en in het vrouwenvoetbal DVC Zuid West-Vlaanderen en Famkes Merkem.