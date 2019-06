Tractor belandt in gevel van garage De Maalderij Alexander Haezebrouck

05 juni 2019

17u39 0 Ieper Een tractor is woensdag rond 15.30 uur in de gevel gereden van een garage op de Veurnseweg in Elverdinge. Vermoedelijk verloor de bestuurder de controle nadat er iets brak aan zijn aanhangwagen. In de gevel ontstond een metersgroot gat, de bestuurder raakte lichtgewond.

De bestuurder was op de Veurnseweg onderweg in de richting van Vleteren toen het aan het kruispunt met de Steenstraat plots mis ging. De bestuurder verloor plots de controle over zijn tractor met aanhangwagen. Hij reed over de rijbaan naar links en belandde uiteindelijk tegen de hoek van de garage van De Maalderij, een afdeling van De Lovie. In de garage ontstond een metershoog gat. De garage wordt vooral gebruikt om fietsen te plaatsen en als opslagplaats. De bestuurder van de tractor werd afgevoerd naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. Aan zijn aanhangwagen is vermoedelijk iets gebroken, waardoor hij de controle verloor. Door het ongeval kon het verkeer een tijdje maar moeilijk passeren aan De Maalderij.