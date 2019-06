ToverBlokjes schenkt voor meer dan 500 euro aan Legoblokjes aan Jan Yperman Ziekenhuis Christophe Maertens

15u42 3 Ieper De vzw ToverBlokjes, die zich inzet voor kinderen in een kwetsbare situatie, schenkt voor vijfhonderd euro aan Legoblokjes aan het Jan Yperman Ziekenhuis. “Lego is meer dan speelgoed. Het is een therapeutisch middel.”

“We gebruiken Lego als middel om kinderen op te beuren, af te leiden of een hart onder de riem te steken”, zegt voorzitster Sophie Deprez van ToverBlokjes. “Lego is dan ook meer dan speelgoed. Het is een therapeutisch middel, dat helpt bij pijn, verdriet, angst en zoveel meer. Zo is het zelfs effectief bij autisme, depressie en ADHD”, weet de voorzitster. “Omdat de meeste liefdadigheidsinstellingen vaak meer aandacht schenken aan grotere ziekenhuizen, wil ToverBlokjes zich graag engageren om ook andere ziekenhuizen iets te gunnen.”

ToverBlokjes schenkt Lego aan gehospitaliseerde kinderen, maar brengt daarnaast bezoekjes aan tehuizen en internaten en helpt kinderen waarvan het gezin het financieel moeilijk heeft. “We willen dat Lego toegankelijk is voor elk kind, ongeacht de achtergrond of de situatie van het kind en het gezin. Het pakket Lego zal hopelijk voor de speltherapeute op de pediatrie van het Jan Yperman Ziekenhuis een leuke toevoeging zijn.”