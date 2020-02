Totaal gasboetes voor voetzoekers staat al op 14 Alexander Haezebrouck

21 februari 2020



De politie heeft in Ieper vanmorgen nog eens 10 GAS-boetes uitgeschreven voor het gebruik en het bezit van voetzoekers. Dat zet het totaal aantal uitgeschreven GAS-boetes voor voetzoekers deze week al op 14. De politie doet deze week extra controles naar voetzoekers omdat dat een jaarlijks weerkerend fenomeen is tijdens de 100 dagen viering dat morgen doorgaat in Ieper en Poperinge. Deze week is niet enkel het gebruik van voetzoekers verboden, maar ook het bezit. De politie nam ondertussen al enkele honderden bommetjes in beslag. Eerder deze week werden ook al twee tieners betrapt in het Scholierenpad en de Eigenheerdstraat toen ze met voetzoekers aan het gooien waren. Niet alleen in Ieper zijn voetzoekers populair tijdens de 100 dagen. Vorige maand liep de 100-dagen viering in Roeselare nog uit de hand toen twintig feestvierders brandwonden opliepen door bommetjes. Vanaf vanmorgen tot en met morgenmiddag houdt de politie een extra oogje in het zeil om te bekijken of alles veilig verloopt.