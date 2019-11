Tot Nieuwjaar al zeker 30 BOB-controles gepland in regio Ieper VHS

28 november 2019

18u11 2 Ieper De politie van de zone Arro Ieper schakelt tijdens de BOB-wintercampagne een tandje bij in de strijd tegen alcoholmisbruik achter het stuur. Vanaf nu tot Nieuwjaar zijn er dertig grote controles gepland. Gemiddeld één per dag dus.

In de Westhoek worden het hele jaar grote controleacties georganiseerd. “Minstens één keer per maand doen we er eentje gericht tegen weekendongevallen, telkens op minstens vijf plaatsen”, zegt communicatieverantwoordelijke Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper. “Die frequentie drijven we gevoelig op tijdens de BOB-campagne. Zo komt het dat we nog voor Nieuwjaar dertig acties houden. Een gemiddelde van bijna één per dag, al moet je er mee rekening houden dat er soms twee op een dag zullen plaatsvinden.”

Boven het Vlaams gemiddelde

De controles zijn geen overbodige luxe, vindt Verdru. “Onze cijfers van mensen die positief testen, liggen altijd wat hoger dan het Vlaams gemiddelde. Dat zouden we graag anders zien. De controles zijn belangrijk, maar ook de communicatie er rond. Daarom zullen we achteraf ook de resultaten van de acties delen met het publiek, via onze website en de Facebook-pagina van politiezone Arro Ieper.”

Bij de vorige wintercampagne werden 4.500 alcoholtesten uitgevoerd in de zone Arro Ieper.