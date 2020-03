Exclusief voor abonnees

Tot 60 jaar wachten op eerste spadesteek: waarom sommige wegenwerken in België decennialang uitgesteld worden

Sven Ponsaerts Nele Dooms Frank Eeckhout Christophe Maertens Marco Mariotti Vanessa Dekeyzer Dirk Selis Joeri Seymortier

05 maart 2020

00u00

0