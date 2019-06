Topeditie 100 km van Ieper in blakende zon Joyce Mesdag

02 juni 2019

15u59 0 Ieper Ruim 4700 wandelaars hebben dit weekend deelgenomen aan de 48e ‘100 kilometer van Ieper’. Dat maakt het de derde meest succesvolle editie ooit van deze internationale driedaagse wandeltocht.

Van het succesvol recept van de voorbije jaren, werd ook dit jaar niet afgeweken. Verspreid over de drie dagen kunnen deelnemers verschillende wandelingen kiezen. Ze kunnen zelf puzzelen om aan 100km te komen na die drie dagen, maar ze kunnen het ook gewoon bij een kortere afstand houden. “Dit jaar hebben we onze afstanden wat aangepast”, vertellen organisatoren Thierry Buseyne en Jan Durnez. “We hebben één lange wandeling van 50 km voorzien, omdat lange afstanden de laatste jaren meer in trek zijn. Maar we hebben tegelijk ook enkele kortere wandelingen voorzien, van 15 en 16 km, om ook gezinnen met kinderen een leuke wandeltocht te kunnen bieden.”

Een ‘winnaar’ is er alvast niet tijdens de 100km van Ieper. “Het doet er niet toe hoe snél je wandelt. Er zijn elk jaar mensen die de afstanden lopen, maar dat is niet de bedoeling. De belevenis op zich is wat telt bij deze wandeling. De routes leiden deelnemers via de mooiste plekjes in de streek, door de bossen in de buurt, door het centrum van Ieper, langs het oorlogsverleden,… Onze wandeling is uitgegroeid tot een sociaal gebeuren. We hebben elk jaar deelnemers uit Engeland, Nederland, Frankrijk, Duitsland. Die verbroederen dan op ons kampeerterrein hier vlakbij.”

Over de drie dagen verspreid schreven zich in totaal 4666 deelnemers in (met zondag nog een uur inschrijvingstijd te gaan). Dat is sowieso al meer dan de topeditie vorig jaar, met 4648 deelnemers. “In 2014 vestigden we ons absoluut record, met 5205 deelnemers, maar deze editie kunnen we toch ook een groot succes noemen. Het is de derde beste editie ooit.”

Het hadden eigenlijk nog ietsje meer deelnemers kunnen zijn. “Er was dit weekend immers ook een wandelevenement in Poelkapelle. Die organisatie heeft een vaste dag in de kalender, terwijl ons evenement mee schuift met Hemelvaart. Dit jaar vielen onze evenementen dus per toeval samen. Maar concurrenten zijn we niet, hoor. We gunnen hen ook altijd een goeie editie.”

“Wij komen elk jaar meewandelen”, vertellen de Britse Sue Loveridge en Emma Woodword. “Het is gewoon een prachtige wandeling, in een prachtige omgeving. Puur genieten. Met deze wandeling willen wij ook de Eerste Wereldoorlog in gedachten houden. Nu de herdenkingen van de 100ste verjaardag van de oorlog achter de rug zijn, gaat er misschien wat minder aandacht gaan naar hetgeen destijds gebeurd is. Dat mogen we niet laten gebeuren.”

“Wij zijn er al voor de tweede keer bij”, zeggen Sam Hall, Peter Cross en Jack Hills uit Engeland, die samen met hun scoutsgroep naar Ieper waren afgezakt. “We hebben de wandeling van 30 km gekozen. Een heel mooie wandeling door de rijke geschiedenis van deze buurt, echt een aanrader.”

Monique Goutry uit Zwevezele en Jeannine Oosterlynck uit Ruiselede hebben van de 100km van Ieper intussen een vaste afspraak gemaakt. “Er zijn niet zoveel wandelingen in het Ieperse, dus we zijn er heel graag bij voor deze.” “De organisatie is echt piekfijn in orde altijd, dus wij zijn er sinds een aantal jaar ook steevast bij”, zeggen Thea Van de Gender en Jan Dhaenen uit Ravels.