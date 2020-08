Tooghedagen in coronatijden: looplijnen en mondmaskers Christophe Maertens

26 augustus 2020

07u53 0 Ieper Van 11 tot en met 14 september vinden in Ieper de Tooghedagen plaats. Door van de coronacrisis wordt het een light versie.

In Ieper vinden van 11 tot en met 14 september de Tooghedagen plaats, het jaarlijks koopjesevent in najaar in Ieper. “Door de coronacrisis is het deze keer een light versie: alleen handelaars uit groot Ieper kunnen deelnemen”, aldus schepen van economie Diego Desmadryl (Open Ieper). “Op het volledige parcours zullen er looplijnen zijn en aan elke ingang van een straat zullen stewards staan om op de coronamaatregelen te wijzen. We plaatsen voldoende desinfectiezuilen.” De Tooghedagen wordt het moment bij uitstek om de Ieperse coronawaardebon te verzilveren. Die waardebon krijgen de Ieperlingen deze week in de bus.