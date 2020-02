Toneelkring Richten speelt met Deernis eigen bewerking van de roman ‘A Painted Devil’ Christophe Maertens

28 februari 2020

09u27 0 Ieper Voor Deernis, hun tweede productie van het seizoen, ging toneelkring Richten op zoek naar jong talent. In dé Academie vond de kunstkring drie jonge speelsters en in Roeselare werd met Angelo Vercamp een jonge talentvolle regisseur gevonden.

“De voorbije jaren ging we met Richten nadrukkelijk op zoek naar nieuw talent, net zo goed bij spelers als bij regisseurs”, zegt Dirk Clement van de Ieperse Kunstkring Richten. “Zo kwamen we voor de komedie ‘Stoelendans’ uit bij Gino Debeyne uit Izegem en voor de tweede productie van hun theaterseizoen – ‘Deernis’ – belandden we via Bart Cafmeyer bij een jonge, talentvolle regisseur uit Roeselare: Angelo Vercamp.” Vercamp voltooide in juni 2019 zijn opleiding tot theaterdocent/regisseur aan de Toneelacademie van Maastricht. Zijn afstudeervoorstelling EVA bij Sint-Rembert Torhout werd geselecteerd voor het Landjuweelfestival 2019 in Brussel. Hierdoor kreeg hij een aanbod bij Theater Malpertuis. Naast maken, schrijven en regisseren geeft hij ook les aan de Stedelijke Academie van Roeselare.

Trage horror

Uitgedaagd door Dirk Clement zette Angelo Vercamp zich aan een theaterbewerking van het boek ‘A Painted Devil’ van Thomas P. Cullinan. Het boek en de film ‘The Beguiled’ - met onder andere Colin Farrell en Nicole Kidman - waren onderwerp van gesprek geweest in hun eerste ontmoetingen. “Het is een schoolvoorbeeld van een sterke psychologische thriller, een trage horror eigenlijk”, verduidelijkt Dirk Clement. “Het is een genre waar de regisseur zich graag aan wou wagen.”

Kat-en-muisspel

Het stuk gaat over vijf vrouwelijke figuren die in een internaat leven aan de rand van een bos. Ze leven er afgeschermd van de buitenwereld. Wat buiten gebeurt is een mysterie. Een schimmige, apocalyptische fantasie vol gevaar en geweld. Op een dag vinden ze een gewonde man aan de poort. Wie is hij? Een vreemdeling? Een plunderaar? De vijand? Als hij na lang overleg toch wordt binnengelaten om verzorgd te worden, ontstaat een broeierig kat-en-muisspel, en neemt de rivaliteit tussen de vrouwen dreigende en onrustwekkende proporties aan.

Jong talent

“Voor dit stuk ging Richten in de academie op zoek naar jong vrouwelijk talent”, zegt Dirk. “We kwamen uit bij Anouk Vancoppenolle en Nel Vanthourenhout, beiden 17 jaar jong en gebeten door de toneelmicrobe. Een derde nieuwkomer is Fien Peene, nichtje van Stefaan Peene, die als acteur al 30 jaar lang het mooie weer helpt maken bij Richten.”

Deernis wordt gespeeld door Dirk Clement, Heidi Deramoudt, Fien Peene, Friedel Sobry, Anouk Vancoppenolle, en Nel Vanthourenhout. De regie is in handen van Angelo Vercamp. Speeldata zijn: zaterdag 14 maart, dinsdag 7 maart, donderdag 19 maart en vrijdag 20 maart, telkens om 20.15 uur in de Stadschouwburg in Ieper. Meer info en tickets op www.toneelrichten.be.