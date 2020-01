Toeristische dienst van Ieper heeft nieuwe brochure: “De aanpak is nieuw, we willen aantonen dat we rekening houden met de toekomst van ons milieu.” Christophe Maertens

27 januari 2020

15u34 0 Ieper Naar goede gewoonte brengt de Ieperse toeristische dienst een nieuwe infobrochure met het aanbod van de stad uit. De brochure kan digitaal worden gedownload via een een link of een QR-code. “Vorig jaar leverde dat een besparing van 50 kg papier op.”

De infobrochure over het toeristische aanbod in en rond Ieper bestaat al jarenlang. Ze biedt een overzicht van musea, bezienswaardigheden, fietsnetwerken, streekproducten en enkele nieuwigheden. De brochure ligt ter beschikking op de dienst Toerisme Ieper in verschillende talen - Nederlands, Engels, Frans en Duits - en wordt doorgestuurd naar de verschillende logiesuitbaters en toeristische ondernemers in de streek. Ook de toeristische diensten van de buurgemeenten krijgen de brochures.

Kelly Deriemaeker

“De aanpak van deze brochure is nieuw”, zegt schepen van Toerisme Diego Desmadryl. “Het schrijfwerk werd voor het eerst overgelaten aan een Ieperlinge met een boon voor onze kattenstad: copywriter Kelly Deriemaeker. Zij pende haar liefde neer met oog voor de grote verscheidenheid aan bezoekers: herdenkingstoeristen, fietsers en wandelaars, gezinnen en liefhebbers van ’t lekkere leven.

De samenstellers van de brochure gingen te rade bij ‘Ieperse ambassadeurs’: mensen met een groot hart voor Ieper die hun leukste plekjes willen delen met de bezoekers van onze stad. Eén van hen vertelt je waar je volgens hem de beste vegan maaltijden vindt en een andere deelt de favoriete fietstochten van zijn niet-alledaagse fietsclub.”

Downloaden met QR-code

De brochure is ecologisch gedrukt, de glossy print is bewust weggelaten. “De dienst toerisme wil aantonen dat ze rekening houdt met de toekomst van ons milieu”, zegt de schepen. “In het bezoekerscentrum van de Lakenhalle wordt dit jaar opnieuw de mogelijkheid aangeboden om de brochure digitaal te downloaden via een link of een QR-code. Dit werd voor het eerst getest in 2019 en leverde een papierbesparing van 50 kilogram papier op. Nu wordt deze test verder geoptimaliseerd met de digitale verspreiding van de brochure. De brochure wordt door de Ieperse logiessector verspreid via hun websites. Voor het eerst wordt bijgehouden hoeveel keer deze brochure digitaal gedownload wordt. Cijfers die gebruikt zullen worden om de verspreiding naar de toekomst nog te verbeteren. Ook sociale media worden intensief ingezet voor de verspreiding ervan.”

Download de brochure via http://bit.ly/ieperNL2020