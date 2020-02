Toeristenbussen moeten voortaan halthouden aan Menenpoort: “We willen touroperatoren niet verjagen uit onze stad” Christophe Maertens

12 februari 2020

13u49 0 Ieper Autocars en toeristenbussen zullen voortaan moeten halthouden in de Kauwekijnstraat in Ieper. De halte aan het Vandenpeereboomplein verdwijnt door de werken aan de Leet. “De keuze voor de nieuwe stopplaats was erg belangrijk, want we willen autocarbedrijven en touroperatoren niet verjagen uit onze stad”, zegt schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper).

Bussen zetten toeristen voorlopig nog af aan het Vandenpeereboomplein, maar dat zal straks niet meer kunnen. Niet alleen door de werken die aan de Leet gepland staan, maar ook de Ieperlingen waren de vele bussen in het centrum beu. Daarop startte het stadsbestuur een zoektocht naar een nieuwe halte voor de toeristenbussen. “We hebben een aantal locaties onderzocht: het Colaertplein, Minneplein, het station en de Kauwekijnstraat, aan de Menenpoort", zegt schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper).

Dagtoerisme

“We weten allemaal dat dagtoerisme belangrijk is voor de economische ontwikkeling en welvaart van onze stad. De keuze voor de nieuwe stopplaats was dan ook erg belangrijk, want we willen autocarbedrijven en touroperatoren niet verjagen uit onze stad. We moesten bij onze keuze dus rekening houden met de afstand van de halte tot het centrum en meer bepaald de toeristische dienst. Maar mobiliteit en de vraag van de Ieperling om bussen uit het centrum te weren waren evenzeer belangrijk. Zo zijn we uiteindelijk uitgekomen op de Kauwekijnstraat. Bussen zullen de stad voortaan niet meer binnenrijden via de Haiglaan en moeten ook niet meer door het centrum. Bovendien wordt ook de stationsomgeving ontlast. Doordat je in de Kauwekijnstraat zowel links als rechts kunt parkeren, kunnen reizigers veiliger af- en opstappen. Bovendien kunnen we daar sensoren installeren om te controleren hoe lang de bussen er blijven staan.”

Minneplein

Raadslid Peter De Groote (CD&V) had de bushalte liever aan het Minneplein gezien. “Dat is volgens mij economisch gezien de beste plaats om toeristen af te zetten. Als je ze aan de Menenpoort afzet, wandelen ze hooguit tot aan de toeristische dienst op de Grote Markt. Als je de halte aan het Minneplein aanlegt, moeten toeristen een groter stuk van de stad doorkruisen, waarbij de handelaars een graantje kunnen meepikken. Bovendien ligt de Kauwekijnstraat in een woongebied, je mag dus niet overschatten welke overlast kinderen de omgeving kunnen bezorgen als ze van de bus stappen.”

Maar volgens de schepen was het Minneplein geen goeie optie. “We hebben die zone aandachtig bestudeerd, maar het is een school- en sportomgeving. Er passeren dus te veel kinderen, voor hun veiligheid kan dat dus niet.”