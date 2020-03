Toerisme Vlaanderen voert onderzoek naar houding Ieperlingen ten opzichte toerisme Christophe Maertens

10 maart 2020

11u56 0 Ieper Toerisme Vlaanderen zal in Ieper een bewonersenquête houden met vragen over de impact van toerisme op het leven in de stad. De resultaten van de bevraging kunnen worden meegenomen in de volgende strategische visienota voor toerisme in Ieper.

De komende weken organiseert Toerisme Vlaanderen in samenwerking met de stad Ieper en de K.U. Leuven een bewonersbevraging bij de Ieperlingen. “Toerisme vormt een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven in onze stad”, zegt schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper). “We willen met het onderzoek de mening van de inwoners over toerisme leren kennen. Meer dan 5.000 bewoners krijgen in de tweede helft van maart een brief in hun bus, waarbij ze worden uitgenodigd om een online enquête in te vullen.” Een dergelijke bevraging vond eerder al plaats in de kunststeden Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven en Mechelen. Ieper is samen met Genk en Hasselt een van de kleinere pilootsteden waar deze bewonersvergaderingen worden toegepast. De resultaten van de bevraging kunnen worden meegenomen in de nieuwe strategische visienota, die tegen de zomer van 2021 wordt voorgesteld. Die nota stippelt de toeristische toekomst van de stad uit. De huidige strategische visienota voor toerisme in Ieper loopt tot eind dit jaar. De voorbereidingen voor een volgende strategische nota zijn al gestart. In dat kader loopt tot eind augustus in samenwerking met Westtoer ook al een bevraging bij verblijfstoeristen.