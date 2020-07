Toerisme leeft opnieuw op: “Maar de Britten komen maar met mondjesmaat terug” Christophe Maertens

23 juli 2020

18u00 0 Ieper De toeristisch promotie die de stad Ieper de laatste weken maakte, werpt blijkbaar zijn vruchten af. “We mogen tevreden zijn, vooral het binnenlandse toerisme zit in de lift. We blijven echter voorzichtig, want de gezondheid van iedereen primeert.”

Zoals geweten is toerisme een belangrijke economisch pijler voor de Kattenstad. Tijdens de lockdown viel die sector volledig stil, met alle gevolgen van dien. Schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper) is dan ook blij te zien dat het de positieve weg opgaat met het toerisme in de stad. “Onze promotiecampagnes die we lanceerden, hebben hun werk gedaan”, zegt de schepen. “We zien duidelijk dat mensen uit verschillende Belgische regio’s hun weg naar Ieper vinden. Onze musea ontvangen weer meer bezoekers.” Wat buitenlandse toeristen betreft, zijn het vooral Fransen en Nederlanders die naar Ieper komen. “De Britten komen maar met mondjesmaat terug, maar we hadden ook niet anders verwacht. Busreizen kunnen immers nog niet en tot voor kort moesten de Britten nog in quarantaine bij hun terugkomst.” De schepen merkt op dat alles strikt wordt opgevolgd in verband met het coronavirus. “De gezondheid van de mensen is de eerste prioriteit.”