Toegang parking OC 't Riet tijdelijk versperd in Zillebeke

26 mei 2019

11u26 0 Ieper Tot 2 juni zal de parking van OC ’t Riet in Zillebeke moeilijk toegankelijk zijn voor voertuigen. “We raden de mensen aan om hun auto er tijdens de werkweek niet te parkeren. In het weekend blijft de parkeerplaats wel toegankelijk via de toegang Wulvestraat”, aldus bevoegd schepen Ives Goudeseune (sp.a).

Er zijn volop werken bezig in Zillebeke. Het dorp krijgt een opknapbeurt en dat zorgt lokaal voor hinder voor de bezoekers en inwoners. Op dit moment worden de werken ter hoogte van Zillebeke-Dorp en de Pastoriestraat afgewerkt. “De fase Maaldestedestraat, tussen de Seelbachdreef en de Wulvestraat is intussen ook al opgestart”, verduidelijkt de schepen. “De werken zijn ook aangevat in de Wervikstraat, tussen Zandvoordestraat en Spoorwegbeek. Het is de bedoeling om rond augustus/september beide fases afgewerkt te hebben. Door de combinatie van deze twee fases zal de heraanleg van Zillebeke tegen eind 2019 waarschijnlijk al klaar zijn, onder voorbehoud van weer- en werkomstandigheden natuurlijk.”

Om de hinder voor het plaatselijk verkeer momenteel te beperken zal de beweging tussen Zandvoordestraat en Wervikstraat, richting het Dorp, in de meeste gevallen mogelijk blijven.

Op zaterdag 29 juni zal de Pappotstraat afgesloten zijn voor de rally en dat tussen 9.15 uur en 20 uur. Het doorgaande verkeer kan Zillebeke bereiken via de Zuiderring en Rijselseweg. (CMW)