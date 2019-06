Toch geen mol in het schepencollege van Ieper, fractieleider CD&V biedt excuses aan Christophe Maertens

05 juni 2019

09u36 0 Ieper Katrien Desomer, fractieleider voor de CD&V in de Ieper, heeft zich op de gemeenteraad verontschuldigd. Ze had eerder beweert dat er zich een mol in het schepencollege bevond, die persoonsgegevens aan een school zou hebben doorgespeeld. Dat klopt echter niet.

Op een vorige gemeenteraad beweerde oppositielid Katrien Desomer dat er een mol zat in het schepencollege. Die zou, volgens Desomer, een school persoonslijsten hebben gegeven. Op die manier kon de school kandidaat-leerlingen aanschrijven. Echter, op 25 februari had het schepencollege beslist om persoonsgegevens niet meer door te geven aan scholen. Dat in het kader van het kader van de GDPR-wetgeving. GDPR staat voor ‘General Data Protection Regulation’ of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Europese privacywetgeving regelt hoe om te gaan met persoonsgegevens. Sinds de nieuwe wet van 25 mei 2018 van kracht werd, is de verwerking en het beheer van personengegevens, in het bijzonder van minderjarigen, streng gereglementeerd.

Desomer zei een tip te hebben gekregen dat dat er iemand van het schepencollege toch gegevens zou hebben doorgegeven. “’Dat blijkt echter niet correct, ik bied daarom mijn verontschuldigingen aan. De burgemeester kan op beide oren slapen, er zit geen mol in het schepencollege.”

Burgemeester Emmily Talpe reageerde opgelucht. “Het siert u dat u zich excuseert, maar de laatste tijd kregen we een hoop valse beschuldigingen naar het hoofd geslingerd. Dat is echt niet fijn. Ik hoop dat de CD&V zich zal houden aan de belofte die ze aan het begin van de legislatuur maakte en zich constructief zal opstellen.”