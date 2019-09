Toch bijkomende maatregelen aan kruispunt Brugseweg met Potijzestraat Christophe Maertens

27 september 2019

08u14 3 Ieper De verkeerscommissie in Ieper beslist om bijkomende wegmarkering en enkele paaltjes te voorzien op de Brugseweg, net voor het kruispunt met de Potijzestraat. Vlaams Belang Ieper had eerder de gevaarlijke situatie op de plaats aangekaart op de gemeenteraad.

Op een vorige gemeenteraad stelde raadslid Nancy Six van Vlaams Belang voor om paaltjes te plaatsen op de hoek Brugseweg met de Potijzestraat. “Ik kreeg de melding dat sommige automobilisten die uit Ieper komen veel te kort de Potijzestraat inrijden”, klonk het toen bij Six. “Dat gebeurt sinds het kruispunt is heraangelegd.” Nancy Six had de zaak eerder ook al aangekaart in de verkeerscommissie, maar daar kreeg ze te horen dat bijkomende maatregelen niet mogelijk waren. De kwestie is nu echter opnieuw voor de commissie gekomen. “Die besliste nu om op de Brugseweg, net voor het kruispunt met de Potijzestraat, bijkomende markering en enkele paaltjes te voorzien, om te vermijden dat automobilisten te scherp de Potijzestraat inrijden. Het Vlaams Belang is alvast tevreden met deze kleine ingreep”, zegt Nancy Six.