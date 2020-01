Timmerman bouwt eigen tiny house: “Het is klein, maar je leeft gewoon meer buiten” Christophe Maertens

03 januari 2020

17u44 0 Ieper Gaspard Louf (25) heeft in zeven maanden zijn eigen ‘tiny house’ gebouwd. Niet als vakantiewoning, maar wel degelijk om in te wonen. Voorlopig woont hij op de terreinen van het VTI in Ieper, maar binnenkort verhuist de Fransman, wiens moeder uit Kemmel afkomstig is, zijn huis naar Keulen, waar zijn vriendin studeert. “Hier gebruik ik alle ruimte maximaal, terwijl je dat in een gewoon huis niet doet.”

Op de terreinen van het VTI in Ieper staat momenteel een klein houten huisje. In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, werd het ‘tiny house’ niet in elkaar getimmerd door leerlingen van de afdeling hout van de technische school, maar wel door een Franse schrijnwerker. Gaspard Louf is afkomstig uit het noorden van Frankrijk en volgde daar een opleiding tot houtbewerker. Hij kwam in de Westhoek terecht door zijn moeder, die van Kemmel is. In België rijpte bij de schrijnwerker het idee om een tiny house te bouwen.

Eenvoudig leven

Het verhaal achter dat type woning begint in Amerika. Daar ontstond een beweging waarvan de leden genoegen nemen met enkel de zaken die echt belangrijk zijn in het leven. Een tiny house wordt bewust gebouwd vanuit de behoefte om een meer eenvoudig leven te leiden. “Sommige mensen gebruiken een tiny house als vakantieverblijf of om zich even te kunnen terugtrekken, maar ik woon er wel degelijk in”, legt Gaspard uit.

Ruimte maximaal gebruiken

Het huisje dat Gaspard in elkaar timmerde, is 4 meter hoog, 2,5 meter breed en 6,7 meter lang. In de woning is alles voorzien: een keuken, badkamer, toilet tot zelfs een houtkachel. “Je leeft op een kleinere ruimte, maar dat is voor mij geen probleem”, gaat de eigenaar verder. “Hier gebruik ik alle ruimte maximaal, terwijl je dat in een gewoon huis niet doet. Ook leef ik veel meer buiten.”

Vriendin Jolana Pohl (23) geeft toe dat het in het begin toch wat wennen is. “Maar het is best fijn”, beaamt ze.

Het huisje staat nog tot 7 januari op het terrein van het VTI in Ieper. “Een buurvrouw kwam met het idee op de proppen om de woning even op het schoolterrein te stallen”, legt de Fransman uit. “In ruil ontvang ik de leerlingen van de houtafdeling, die even een blik mogen komen werpen.”

Verhuizen naar Keulen

Omdat het huis op een aanhangwagen is gebouwd, kan het makkelijk vervoerd worden. “Dat kan relatief eenvoudig omdat het niet meer dan 7,5 ton weegt. Daardoor mag het eigenlijk met een gewone wagen worden getrokken. Binnenkort verhuizen we naar Keulen, waar mijn vriendin studeert. Ik ga daar een plaatsje zoeken waar we kunnen wonen. Het is echter niet de bedoeling dat we daar blijven. We zien wel waar we uiteindelijk terechtkomen.”