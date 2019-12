Tijdelijke verkeerslichten in de Meenseweg door nutswerken Christophe Maertens

09 december 2019

17u09 0 Ieper In de Meenseweg in Ieper komen er hoogte van huisnummer 17 tussen 16 en 20 december tijdelijke verkeerslichten.

“Twee werkdagen tussen de periode van 16 en 20 december moeten er nutswerken gebeuren in de Meenseweg, ter hoogte van huisnummer 17”n zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune. “Dat is ter hoogte van de appartementsblokken in het begin van de Meenseweg bij de Bascule. Tijdens deze werken zal alternerend verkeer worden toegepast met tijdelijke verkeerslichten. Je er zal dus nog kunnen doorrijden, maar door de verkeerslichten kan er plaatselijk wat verkeershinder zijn.”