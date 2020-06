Tijdelijke openluchttentoonstelling over Sir Reginald Blomfield, de architect van de Menenpoort Christophe Maertens

30 juni 2020

05u26 0 Ieper Aan de Menenpoort werd een erfgoedhalte geopend over Sir Reginald Blomfield. Deze Britse architect ontwierp talrijke oorlogsmonumenten waaronder de Menenpoort. Aanleiding voor de erfgoedhalte is de recente straatnaamwijziging van het Blomfieldpad op de vestingen.

In mei werd de naam van het pad tussen de Menenpoort en het voormalige openluchtzwembad gewijzigd naar het Blomfieldpad. Dat gebeurde op voordracht van de Ieperse straatnamencommissie, een groep van taalkundigen, heemkundigen en historici die zich buigen over de naamgeving van straten en pleinen in Ieper. Inspiratie vond de commissie bij de architect van de Menenpoort.

Classicistische heropleving

Sir Reginald Blomfield, geboren in Nymet Tracey in Devon op 20 december 1856 als de zoon van een predikant, is naast architect, ook tuinontwerper en auteur. Hij studeerde aan het befaamde Exeter College in Oxford.

Blomfield maakt eind negentiende eeuw furore als ontwerper van landhuizen. De architect schrijft historische en theoretische werken over architectuur en ligt aan de basis van de classicistische heropleving in de Engelse architectuur rond 1900. De Eerste Wereldoorlog geeft Blomfields carrière een boost. Hij ontwerpt in opdracht van de IWGC (nu Commonwealth War Graves Commission) talrijke oorlogsmonumenten. In totaal tekent Blomfield de plannen voor 120 Commonwealth begraafplaatsen, waarvan meer dan 40 in de buurt van Ieper. Ook krijgt hij de opdracht om de Menenpoort uit te tekenen. De bouw daarvan start in het voorjaar van 1923. De onthulling van het monument op 24 juli 1927 is een hoogdag voor Ieper. Tijdens de openingsceremonie speelden klaroenblazers voor het eerst de Last Post. Na de Tweede Wereldoorlog is Blomfields zoon, Austin Blomfield, betrokken bij het herstel van de beschadigde Menenpoort en vestingen. Sir Reginal Blomfield overlijdt op 27 december 1942.

In het straatbeeld

De erfgoedhalte is het resultaat van een samenwerking tussen het stadsarchief, CO7, Commonwealth War Graves Commission (CWGC), In Flanders Fields Museum (IFFM) en Stad Ieper. CO7 is de initiatiefnemer van de erfgoedhaltes. Deze tijdelijke openluchttentoonstellingen duiken op in het straatbeeld en brengen het verhaal van verdwenen gebouwen, mensen en gebeurtenissen op die plek. Voor de invulling van de erfgoedhalte kon het stadsarchief rekenen op de medewerking van de CWGC. Ook de historici verbonden aan het IFFM leverden waardevolle informatie aan. Het grafische ontwerp en de plaatsing gebeurden door Stad Ieper.