Tijdelijk indoorskatepark ‘De Gap’ in feestzaal Canada

Christophe Maertens

21 september 2019

13u36 0 Ieper De voormalige feestzaal Canada langs de Meenseweg in Ieper wordt tijdelijk omgevormd tot skatepark ‘De Gap’. Het initiatief komt van vzw Uit de Marge en het sociaal-artistiek project Dienst Der Gedroomde Gewesten. Zondag 22 september gaan de deuren open. “Het is een tijdelijke oplossing. De huidige infrastructuur om te skaten in Ieper is ontoereikend.”

“We waren al anderhalf jaar op zoek naar een indoor skateruimte. Na even onze intrek in het JOC te nemen, waren we dringend op zoek naar een ruimte voor deze winter’, zegt Wannes Beernaert van vzw Uit de Marge, een steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. “Onlangs reed ik voorbij leegstaande feestzaal De Canada in de Meeseweg. Ik nam contact op met de eigenaars en zij waren direct mee in het verhaal’. Zondag 22 september gaat het indoor skatepark open. Het wordt samen met het sociaal-artistiek project Dienst Der Gedroomde Gewesten opgebouwd. ‘We zijn blij dat we mee kunnen helpen aan deze plek”, zegt Theo Vantomme, coördinator van de Dienst. ‘Door aan de slag te gaan met deze leegstaande ruimte en de skaters, bouwen we samen letterlijk en figuurlijk aan de stad van de toekomst.”

“De naam ‘De Gap’ verwijst niet enkel naar de welbekende ‘Decap’-orgel, de unieke orgel die jaren doorbracht in de Canada en veel bezoeker plezierde, het is ook een term uit de skatecultuur die verwijst naar ‘een kloof tussen twee onderdelen’. En dat is dan ook wat Dienst de Gedroomde Gewesten en Uit de Marge vzw met dit project willen bereiken; ‘door samen aan de slag te gaan proberen we de kloof tussen droom en realiteit te dichten’, aldus Theo Vantomme.

‘De Gap’ is slechts een tijdelijke oplossing voor een langdurig probleem. “De skatescène in Ieper groeit, er zijn heel wat kinderen en jongeren die skaten of eraan beginnen. En skaten wordt meer en meer gezien als een echte sport, denk maar aan deelname van de sport aan de volgende Olympische Spelen’ zegt Alberic Bollingier, één van de initiatiefnemers van ‘De Gap’. De huidige infrastructuur is volgens hen ontoereikend. “Het huidige skatepark is verouderd en brokkelt af. Er staat zelfs een ramp die al zo lang niet gerepareerd wordt dat er een hek rond geplaatst werd om die af te schermen. Er is nood aan een meer duurzame oplossing. Alle skaters van Ieper verdienen veilige en goede ramps, zodat we onze sport kunnen beoefenen zoals het hoort, zowel binnen als buiten.”

Zondag 22 september opent ‘De Gap’ officieel de deuren. “Jong en oud is er welkom vanaf 14 uur om er te kijken naar of deel te nemen aan skatecontests en demo’s. Er zal voor muziek en sfeer gezorgd worden, en natuurlijk zal het ook mogelijk zijn gewoon eens een kijkje te nemen in de brok nostalgie, die ‘De Canada’ is.” Komende maanden zullen er geregeld activiteiten en workshops worden georganiseerd in ‘De Gap’. Meer info via https://www.facebook.com/degapindoorskatepark/