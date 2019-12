Tijdelijk geen buslijn 40 door Boezinge centrum Christophe Maertens

27 december 2019

Ieper Door werken zal bus 40 tijdelijk geen halt houden in het centrum van Boezinge.

Vanaf 6 januari start de eerste fase van de collectorwerken in Pilkem, waarbij gewerkt wordt in de Langemarkseweg tussen de Bargiestraat en de Pilkemseweg. De bushalte ‘Boezinge Pilkem’, bij het kruispunt Pilkemseweg en de Langemarkseweg, blijft bediend met de lijn 40 Ieper – Torhout. Maar door de werken zal bus 40 het centrum van Boezinge met haltes Boezinge Kanon, Boezinge Station en Boezinge De Brug, tijdelijk niet aandoen. Alternatieven zijn buslijn 20 gebruiken of een belbus reserveren.