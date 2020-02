Tientallen bewoners willen geen stopplaats toeristenbussen in Kauwekijnstraat: “Te gevaarlijk en niet goed voor luchtkwaliteit” Christophe Maertens

24 februari 2020

22u00 6 Ieper Zo’n 40 inwoners van de Kauwekijnstraat en de Lange Torhoutstraat in Ieper hebben hun handtekening geplaatst op een petitie tegen een stopplaats voor toerbussen in hun buurt. Het stadsbestuur nam die beslissing omdat wegens werken een halte aan de Leet niet meer mogelijk is. Belangenorganisatie Voka vindt het jammer dat er geen overleg is geweest.

Tot nu houden in Ieper de toeristenbussen halt aan het Vandenpeereboomplein. Door de werken die zijn gepland aan de Leet, moet die stopplaats echter verhuizen. Het stadsbestuur zocht en vond een nieuwe halte voor de bussen: in de Kauwekijnstraat aan de Menenpoort. “De keuze voor een andere stopplaats was erg belangrijk, want we willen autocarbedrijven en touroperatoren niet verjagen uit onze stad”, zei schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper) eerder in onze krant.

Heel wat bewoners van de straat vinden het jammer dat ze het nieuws over de stopplaats via de media moesten vernemen. Een veertigtal mensen ondertekenden een petitie waarbij ze het stadsbestuur vragen de beslissing te herzien.

CurieuzeNeuzen

“Onze straat is daar totaal niet geschikt voor. De Kauwekijnstraat en de in het verlengde liggende Lange Torhoutstraat zijn al heel druk”, klinkt het. Een van de argumenten van de bewoners die tegen zijn, is dat in de Lange Torhoutstraat een hoge concentratie aan stikstofdioxide werd gemeten. Stikstofoxide is het schadelijk gas dat in de uitlaatgassen van wagens zit. Het resultaat van de meting blijkt uit het burgeronderzoek CurieuzeNeuzen dat in 2018 werd uitgevoerd. “We weten uit ervaring dat chauffeurs van toeristenbussen hun motor bij stilstand vaak laten draaien, voor de verwarming of de airco, wat de luchtkwaliteit niet ten goede komt.”

De buurtbewoners wijzen er ook op dat bij het parkeren van de bussen er een gevaarlijke situatie kan ontstaan. “Het gaat veelal om Engelse voertuigen en als die rechts parkeren, stappen de passagiers aan de straatzijde uit. Ook hun bagage halen ze dan langs die kant uit de bus. Als het om een grote groep gaat, kan dat een tijdje duren, wat hinder en gevaarlijke situaties met zich meebrengt.” De bewoners schreven hun grieven in een brief die maandagavond op de post wordt gedaan. “We hebben onze bezwaren ook overgemaakt aan raadslid Peter De Groote. Die zal in de volgende gemeenteraad de zaak aankaarten. Op die manier zijn we zeker dat er aandacht zal worden besteed aan onze brief.”

Scherpe bocht

Voka Ieper uit eveneens kritiek op de beslissing van het stadsbestuur. “Het stoort ons dat alles werd beslist zonder overleg met de buurtbewoners en het Centrummanagement”, zegt Patrick Vandenbussche van Voka Ieper. “Trouwens, die bussen zorgen ervoor dat er parkeerplaatsen verdwijnen in de straat. Ook lijkt het ons gevaarlijk: de bussen moeten de Menenpoort onder en dan een scherpe bocht nemen naar rechts. In de zomer is er op de hoek een terras, waar de bussen wel heel dicht zullen passeren.”

Raadslid Peter De Groote (CD&V) stelde eerder voor de bushalte aan het Minneplein aan de kant van de gevangenis te voorzien. “Dat is volgens mij economisch gezien de beste plaats om toeristen af te zetten. Bussen kunnen inrijden via de Elveringestraate en parkeren voor de gevangenis. Ze kunnen terug weg via de Plumerlaan richting Delhaize. Zo moeten ze geen scholen of sportcomplexen passeren. Als je mensen aan de Menenpoort afzet, wandelen ze hooguit tot aan de toeristische dienst op de Grote Markt. Als je de halte aan het Minneplein aanlegt, moeten toeristen een groter stuk van de stad doorkruisen, waarbij de handelaars een graantje kunnen meepikken. Bovendien ligt de Kauwekijnstraat in een woongebied, je mag dus niet overschatten welke overlast kinderen de omgeving kunnen bezorgen als ze van de bus stappen.”

Volgens schepen Desmadryl is het Minneplein geen goeie optie. “We hebben die zone aandachtig bestudeerd, maar het is een school- en sportomgeving. Er passeren dus te veel kinderen, voor hun veiligheid kan dat dus niet.”