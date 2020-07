Tien maanden cel voor stalker: beklaagde plaatst trackingsysteem op wagen slachtoffers Christophe Maertens

20 juli 2020

07u57 1 Ieper De rechter in Ieper veroordeelde een dertiger uit Ieper omdat hij zijn ex-vriendinnen belaagde. De man plaatste zelfs een trackingsysteem op de wagen van zijn slachtoffers.

K.S. (32) uit Ieper stond er terecht voor het stalken van drie slachtoffers. Met twee van hen had hij een liefdesrelatie achter de rug, maar hij kon de breuk niet verkroppen. Meester Patrick Duyck zei dat zijn cliënte het slachtoffer werd van een hele reeks feiten. “Hij plaatste onder meer een trackingsysteem op de wagen van mijn cliënte. Die begreep niet hoe de man er steeds in slaagde om in haar buurt op te duiken. Na een bezoek aan de garage, werd echter veel duidelijk.” Ook een tweede slachtoffer onderging net hetzelfde lot.

“Geen gestoorde gek”

Meester Thomas Vandemeulebroucke, die de Ieperling verdedigde, vroeg voor enkele feiten de vrijspraak, en plaats andere zaken in zijn context. “Hij deed alles uit liefde”, pleitte de raadsman. “Mijn cliënt was verliefd op de twee vrouwen en dacht dat hij met hen verder zou kunnen doen. Geen van de twee vrouwen zag dat zitten. Die man was zodanig gekrenkt dat hij inderdaad verkeerde dingen deed, maar het gaat hier niet om een gestoorde gek.”

De rechter veroordeelde K.S. tot een celstraf van 10 maanden, waarvan zes maanden met uitstel. Ook krijgt hij een geldboete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. Verder werd hem een contactverbod opgelegd en moet hij zich laten behandelen voor zijn problemen. Aan zijn slachtoffers moet hij een schadevergoeding betalen. K.S. stond ook terecht voor het belagen van een derde vrouw, nadat hij die een brief schreef. Daarvoor kreeg hij de vrijspraak. “Hoewel ik de brief heel ongepast vind, gaat het hier om een eenmalig feit en dat is geen belaging”, aldus nog de rechter.