Tien jaar voor pensioen? Geen nacht- of wachtdienst meer: ziekenhuis pakt uit met opvallend aanbod voor oodere werknemers LBR

21 oktober 2019

15u14 2 Ieper Jan Yperman Ziekenhuis zet in op werkbaar werk. Wie tien jaar verwijderd is van zijn of haar pensioen, kan ervoor kiezen om geen nacht- of wachtdienst meer te doen.

Het Jan Yperman Ziekenhuis heeft reeds maatregelen genomen om het werk ook voor oudere werknemers haalbaar te maken en houden. Op vraag van veel werknemers en in samenwerking met de ondernemingsraad gaat het ziekenhuis nu nog een stap verder. “Het is een realiteit dat we met z’n allen langer moeten gaan werken. Omdat veel jobs fysiek en/of mentaal uitdagend zijn, wordt het steeds belangrijker om te zorgen voor werkbaar werk”, zegt het ziekenhuis.

“Werknemers die normaal de dagshift hebben, maar soms werknemers van de nachtshift vervangen bij vakantie of ziekte, worden daarvan voortaan vrijgesteld in de tien jaar voor hun wettelijke pensioenleeftijd”, zegt HR-directeur Cientia Cornille. “De werknemers van de diensten nierdialyse, patiëntenbegeleiding, sterilisatie, technische dienst, apotheek en IT zonder vast, structureel nachtregime worden vrijgesteld van wachtdienst tijdens de nachturen (tussen 21 en 7 uur) vanaf tien jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd. Deze vrijstellingen gebeuren niet automatisch: de werknemer dient deze zelf aan te vragen.”

De maatregelen kaderen in een traditie van ‘werkbaar werk’ in het Jan Yperman Ziekenhuis. Werknemers vanaf 45, 50 en 55 jaar krijgen telkens 12 extra arbeidsduurverminderingsdagen. Er werden en worden ook maatregelen genomen om het werk, welke functie men ook uitoefent, fysiek en mentaal ook op langere termijn draagbaar te houden bijvoorbeeld gemotoriseerde bedden en karren, ergonomische poetssystemen, gemotoriseerde hef- en tilsystemen en ergonomisch meubilair. Een aantal verpleegkundigen die bij de uitoefening van hun job fysieke ongemakken ondervonden konden overstappen naar een administratieve job.

In het Jan Yperman ziekenhuis werkt Geert Maertens (56) al 33 jaar als verpleegkundige. Eerst was hij actief op de pediatrie, dan op de spoed en nu al 26 jaar als mannelijke vroedvrouw op de afdeling materniteit/verloskwartier. Af en toe nam Geert een nachtdienst over bij vakantie of afwezigheid van een collega met vaste nachtdienst. “Op mijn leeftijd duurt het een pak langer om van een nachtshift te recupereren: drie, vier dagen, terwijl dat als jonge kerel misschien één of hoogstens twee dagen was”, legt Geert uit. “En omdat ik voor een volledig pensioen tot mijn 66ste moet werken, heb ik mijn aanvraag ingediend om geen nachtdiensten meer te moeten doen. In een ziekenhuis moet je, dag of nacht, voor 100% kunnen meedraaien hé, 80% is niet genoeg. Ik ben dan ook dankbaar dat het ziekenhuis op deze manier inzet op ‘werkbaar werk’.”