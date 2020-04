Tickets op datum en attracties constant ontsmetten: Belgoparks neemt maatregelen voor heropening Belgische pretparken Christophe Maertens

20 april 2020

15u08 0 Ieper Belgoparks, de vereniging van Belgische attractieparken, neemt initiatieven om de pretparken in België veilig te kunnen heropenen. Het zet daarbij vooral in op gelimiteerde bezoekersaantallen en het garanderen van social distancing. Voor alle parken is de gezondheid van bezoekers en medewerkers een topprioriteit.

Ook de pretparken in België, zoals Bellewaerde in Ieper, worden hard getroffen door de coronacrisis. De parken hebben daarom binnen de overkoepelende vereniging Belgoparks een lijst van maatregelen opgesteld. Zo willen ze garanderen dat iedereen op een veilige manier weer plezier kan beleven tijdens een familieuitstap. Dat zal uiteraard pas gebeuren na groen licht van de overheid en de Nationale Veiligheidsraad. De vereniging volgt dagelijks de evolutie in binnen- en buitenland op en stuurt bij waar nodig. Vooral een maximumcapaciteit per park en het respecteren van de social distancing moeten een pretparkbezoek binnenkort weer mogelijk maken. Om deze nieuwe capaciteit te waarborgen, zullen tickets bijvoorbeeld alleen nog te koop zijn op datum.

Social distancing en hygiëne

De parken zullen extra signalisatie uithangen om de regels duidelijk te maken en kunnen ook preventiemedewerkers inzetten die mensen aan de richtlijnen herinneren. De wachtrijen zullen waar nodig langer gemaakt worden en er zullen markeringen aangebracht worden waarbij je per gezin op voldoende afstand van anderen kunt aanschuiven. De wachtrijen, beugels en andere delen van attracties zullen ook constant ontsmet worden. Zaken waarbij social distancing niet kan garandeeerd worden, worden opgeschort, zoals ontmoetingen met parkmascottes, specifieke evenementen en vuurwerk. Ook de capaciteit van bepaalde attracties zal aangepast worden om de nodige afstand te kunnen garanderen. Voor de winkels en restaurants in de pretparken gelden dezelfde regels als gewone restaurants en winkels.

De leden van Belgoparks benadrukken dat ze de situatie en het advies van de overheid, de Nationale Veiligheidsraad en verschillende experts constant opvolgen en op basis daarvan hun acties zullen bijsturen of aanpassen waar nodig.

Bellewaerde liet vorig week al weten dat hoe het de heropening aan het voorbereiden is.