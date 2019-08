Thuyndagkermis: sfeer en animatie tot en met 12 augustus Christophe Maertens

05 augustus 2019

17u44 10 Ieper In Ieper loopt nog tot en met maandag 12 augustus de zeventiende Thuyndagfoor.

De officiële opening van de foor vond afgelopen vrijdag plaats in aanwezigheid van Neron en Amélie, prins en prinses van de foor. Zaterdag 10 augustus zorgt Kostumation voor sfeer en animo van 14 tot 17 uur. De jaarlijkse kinderrommelmarkt vindt plaats op zondag 11 augustus van 14 tot 18 uur op de Grote Markt. Inschrijven is mogelijk op www.ieper.be/kinderrommelmarkt of via foren@ieper.be. Maandag 12 augustus is een familiedag met extra kortingen aan alle kramen.