Thuyndagfoor, alle andere kermissen en rommelmarkten tot eind augustus geschrapt Erik De Block

29 juli 2020

13u37 0 Ieper Omwille van het stijgend aantal besmettingen in ons land en de verstrengde maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, besliste burgemeester Emmily Talpe om bijkomend een aantal maatregelen te nemen. “Met het oog op de veiligheid van de Ieperlingen”, aldus de burgemeester. De Thuyndagfoor, alle andere kermissen en rommelmarkten tot eind augustus zijn geschrapt

“Momenteel is de situatie in Ieper nog onder controle”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Het aantal besmettingen is hier bijzonder laag. Ook het Jan Yperman Ziekenhuis is nog Covidvrij, maar het stadsbestuur wil ten alle koste vermijden dat de tweede golf ook onze stad hard zou treffen. We gaan strenger toezien op de voorschriften van evenementen. We zullen dagelijks evalueren en ook verder bijsturen wanneer dit kan of noodzakelijk zou worden. De zomer zal er ongetwijfeld anders uitzien. Ik reken op onze inwoners om de maatregelen strikt op te volgen.”

De jaarlijkse Thuyndagfoor op de Grote Markt was voorzien van 1 tot 11 augustus. Ook alle andere kermissen in Ieper en haar deelgemeenten vallen in het water. Vorig weekend begon de kermis in Boezinge en die is nu twee dagen vroeger dan voorzien afgeblazen.

Zaterdagmarkt verhuist

Het Hap foodtruckfestival van 21 tot 23 augustus op het Hamiltonplein is ook geannuleerd. De wekelijkse zaterdagmarkt zal vanaf komend weekend tijdelijk terug aan de Leopold III-laan plaatsvinden en dus niet langer op de Grote Markt. “Op die tijdelijke locatie kunnen de richtlijnen beter nageleefd en gecontroleerd worden, zoals het respecteren van de looprichtingen”, zegt Talpe. “Het nieuwe ministerieel besluit legt onder meer een éénrichtingsverkeersplan alsook afzonderlijk toe- en uitgangen tot de markt op. Een marktbezoek dient ook individueel te gebeuren en mag niet langer dan noodzakelijk duren, zo stelt de federale overheid. De buurtbewoners worden per brief verwittigd. We hopen opnieuw op hun begrip voor deze tijdelijke situatie.”

Last Post

Ook de dagelijkse Last Post ’s avonds onder de monumentale Menenpoort ondergaat wijzigingen. “Met de Last Post Association, de dienst Toerisme, de technische dienst en de politie is afgesproken om vanaf donderdagavond enkel nog publiek toe te laten onder de Menenpoort voor het bijwonen van de Last Post”, geeft de burgemeester aan. “Maximum 190 bezoekers kunnen aldus voortaan de plechtigheid bijwonen. Er werden stippen aangebracht op de grond zodat de 1,5 meter gegarandeerd is. Rond de Menenpoort wordt een perimeter voorzien waarin geen publiek toegelaten is.”

Andere evenementen kunnen voorlopig wel nog doorgaan op voorwaarde dat ze volledig coronaveilig worden georganiseerd en ze afgestemd zijn op het eerdere besluit van de burgemeester. Zo geldt dan de verplichting tot het dragen van een mondmasker, zoals in de horeca.