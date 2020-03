Theaterwandeling ‘Boesinghe tussen twee oorlogen deure…’ met een jaar uitgesteld Christophe Maertens

26 maart 2020

11u52 0 Ieper Het straattheater in Boezinge wordt met een jaar uitgesteld naar zaterdag 17 en zondag 18 juli 2021 door de coronacrisis.

Op zaterdag 18 en zondag 19 juli 2020 was er in Boezinge een straattheater voorzien. “Deze theaterwandeling met als titel ‘Boesinghe tussen twee oorlogen deure…’ werd geschreven en geregisseerd door Boezingenaar Hans Robyn”, zegt Jan Laurens van het organiserende kermiscomité Boezinge. “Gezien de huidige omstandigheden en de vele onzekerheden die het coronavirus met zich meebrengt, heeft het kermiscomité Boezinge beslist om deze organisatie te verplaatsen. Normaal waren vanaf nu repetities gepland, maar deze kunnen momenteel niet doorgaan. We kunnen als organisatie geen verdere risico’s nemen. We hadden al een deel kosten gedaan en verdere onzekere kosten maken, is een financieel risico die wij niet willen nemen.” De nieuwe datum voor het straattheater is zaterdag 17 en zondag 18 juli 2021. “We hopen dat er vlug een einde komt aan deze crisis en dat iedereen gezond mag blijven. Blijf dus aub in je kot, dan kunnen we binnenkort weer volop plannen maken”, klinkt het nog.